Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: результаты матчей 13 мая

13 мая в Риме (Италия) состоялся очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей стадии 1/4 финала (победители выделены курсивом).

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Четвертьфиналы. Результаты на 13 мая:

Жасмин Паолини (Италия) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:7, 6:4, 6:2;

Питон Стирнс (США) — Элина Свитолина (Украина) — 6:2, 4:6, 7:6.

Напомним, турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек обыграла белоруску Арину Соболенко.