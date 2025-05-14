Даниил Медведев назвал два способа, как прибавить по сравнению с текущим уровнем

11-й номер рейтинга ATP российский теннисист Даниил Медведев рассказал, каким образом он может улучшить показатели своей игры после поражения в 1/8 финала грунтового «Мастерса» в Риме от девятой ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти (5:7, 4:6).
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— Насколько, по твоему мнению, ещё можешь прибавить в сравнении с Римом?
— Тяжело сказать, потому что, если брать уровень тенниса, то я играю хорошо уже какое-то время, но, скажем так, в спорте важны победы, и поэтому есть только два способа — это продолжать ещё наращивать уровень тенниса, который, я считаю, у меня уже очень хороший, и стараться как-то забирать эти матчи, победы, уверенность, где-то, может, надо, чтобы повезло чуть больше, чтобы набрать форму, набрать ход. Потому что теннис уже недалеко или даже уже тут, осталось побеждать, — сказал Медведев в эфире «Больше!».
В текущем сезоне Медведев не смог выиграть ни одного титула в одиночном разряде и выпал из топ-10 рейтинга ATP.
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