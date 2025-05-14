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Энди Маррей будет присутствовать на открытии арены в свою честь

Энди Маррей будет присутствовать на открытии арены в свою честь
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Победитель трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей будет присутствовать на турнире WTA-500 в Лондоне (Англия) в понедельник, 9 июня. Об этом сообщается на официальной странице LTA в соцсети X. В этот день состоится официальное открытие Арены Энди Маррея.

Маррей — единственный теннисист, дважды выигравший олимпийское золото в мужском одиночном разряде. Помимо этого, он завоевал серебряную медаль в миксте, дважды побеждал на Уимблдоне (в 2013 и 2016 годах), а также стал чемпионом US Open в 2012 году. В общей сложности британец провёл 41 неделю на первой строчке мирового рейтинга.

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