Энди Маррей будет присутствовать на открытии арены в свою честь

Победитель трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей будет присутствовать на турнире WTA-500 в Лондоне (Англия) в понедельник, 9 июня. Об этом сообщается на официальной странице LTA в соцсети X. В этот день состоится официальное открытие Арены Энди Маррея.

Маррей — единственный теннисист, дважды выигравший олимпийское золото в мужском одиночном разряде. Помимо этого, он завоевал серебряную медаль в миксте, дважды побеждал на Уимблдоне (в 2013 и 2016 годах), а также стал чемпионом US Open в 2012 году. В общей сложности британец провёл 41 неделю на первой строчке мирового рейтинга.