Жюстин Энен высказалась о завершении сотрудничества Энди Маррея с Новаком Джоковичем

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен отреагировала на завершение сотрудничества британца Энди Маррея с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
«Я не удивлена этим решением. Но мы думали, что они могут поехать на Уимблдон вместе. Вот что они сказали после Открытого чемпионата Австралии: «Давайте поговорим о том, хотим ли мы по-прежнему сотрудничать».
Но ожидали ли они действительно чего-то? Оба? Джокович точно знал, что Маррей будет полезен, но также это было попыткой привнести что-то свежее, какую-то силу, говоря себе: «С Энди мне нужно найти эту мотивацию, предложить ему свою мотивацию. Наверное, он думает об этом, о своей мотивации, и поэтому он принял это решение сейчас», – приводит слова Энен TNT Sports.
В ноябре 2024-го стало известно, что в 2025 году Джокович будет выступать на некоторых турнирах под руководством Маррея. Изначально планировалось, что их сотрудничество продлится до Australian Open – 2025.