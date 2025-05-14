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Жюстин Энен высказалась о завершении сотрудничества Энди Маррея с Новаком Джоковичем

Жюстин Энен высказалась о завершении сотрудничества Энди Маррея с Новаком Джоковичем
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Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен отреагировала на завершение сотрудничества британца Энди Маррея с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Я не удивлена ​​этим решением. Но мы думали, что они могут поехать на Уимблдон вместе. Вот что они сказали после Открытого чемпионата Австралии: «Давайте поговорим о том, хотим ли мы по-прежнему сотрудничать».

Но ожидали ли они действительно чего-то? Оба? Джокович точно знал, что Маррей будет полезен, но также это было попыткой привнести что-то свежее, какую-то силу, говоря себе: «С Энди мне нужно найти эту мотивацию, предложить ему свою мотивацию. Наверное, он думает об этом, о своей мотивации, и поэтому он принял это решение сейчас», – приводит слова Энен TNT Sports.

В ноябре 2024-го стало известно, что в 2025 году Джокович будет выступать на некоторых турнирах под руководством Маррея. Изначально планировалось, что их сотрудничество продлится до Australian Open – 2025.

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