Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 14 мая

Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 14 мая
Комментарии

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей стадии 1/4 финала.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Четвертьфиналы. Расписание на 14 мая (время московское):

  • 14:00. Кори Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия);
  • 20:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Материалы по теме
Мирра хочет реванша в Риме. Спустя две недели после поражения она вновь сыграет с Гауфф
Мирра хочет реванша в Риме. Спустя две недели после поражения она вновь сыграет с Гауфф
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android