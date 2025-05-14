Турнир WTA-1000 в Риме, 2025 год: расписание матчей 14 мая

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на грунтовом турнире категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей стадии 1/4 финала.

Теннис. WTA-1000, Рим (Италия). Четвертьфиналы. Расписание на 14 мая (время московское):

14:00. Кори Гауфф (США) — Мирра Андреева (Россия);

20:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай);

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая в этом году проиграла Даниэль Коллинз в третьем круге (1:6, 5:7). В прошлогоднем финале Швёнтек обыграла белоруску Арину Соболенко.