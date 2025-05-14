«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 14 мая

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/8 и 1/4 финала соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). 1/8 и 1/4 финала. Расписание на 14 мая (время московское):

15:00. Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия);

16:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания);

21:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл чилийца Николаса Харри.