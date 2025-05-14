Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 14 мая

«Мастерс» в Риме, 2025 год: расписание матчей 14 мая
Комментарии

Сегодня, 14 мая, в Риме (Италия) состоится очередной игровой день на турнире серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/8 и 1/4 финала соревнований.

Теннис. «Мастерс», Рим (Италия). 1/8 и 1/4 финала. Расписание на 14 мая (время московское):

  • 15:00. Хауме Мунар (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия);
  • 16:00. Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания);
  • 21:30. Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немецкий теннисист Александр Зверев. В прошлогоднем финале он обыграл чилийца Николаса Харри.

Материалы по теме
Мирра и Диана — в 1/4 финала Рима в паре! Медведев, Хачанов, Шнайдер проиграли. LIVE!
Live
Мирра и Диана — в 1/4 финала Рима в паре! Медведев, Хачанов, Шнайдер проиграли. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android