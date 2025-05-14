«Не ожидаю, что за меня будут болеть». Стирнс — о предстоящей встрече с Паолини в Риме

42-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс высказалась о предстоящей встрече с пятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Игра запланирована на 15 мая.

«Я не ожидаю, что за меня будет болеть много людей. Но это нормально, я играла в теннис в колледже, так что… я привыкла к этому», — сказала Стирнс в интервью на корте.

Питон Стирнс в четвертьфинале «тысячника» в Риме обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7). Жасмин Паолини на этой же стадии оказалась сильнее россиянки Дианы Шнайдер — 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.