«Не ожидаю, что за меня будут болеть». Стирнс — о предстоящей встрече с Паолини в Риме
Поделиться
42-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс высказалась о предстоящей встрече с пятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Игра запланирована на 15 мая.
Рим (ж). 1/2 финала
15 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Питон Стирнс
П. Стирнс
«Я не ожидаю, что за меня будет болеть много людей. Но это нормально, я играла в теннис в колледже, так что… я привыкла к этому», — сказала Стирнс в интервью на корте.
Питон Стирнс в четвертьфинале «тысячника» в Риме обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (4:7). Жасмин Паолини на этой же стадии оказалась сильнее россиянки Дианы Шнайдер — 6:7 (1:7), 6:4, 6:2.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 мая 2025
-
10:01
-
10:00
-
09:36
-
09:35
-
09:25
-
09:17
-
08:51
-
08:30
-
07:59
-
03:06
-
02:30
-
02:28
-
01:59
-
01:01
-
00:59
-
00:55
-
00:50
-
00:44
-
00:44
-
00:30
-
00:28
-
00:01
-
00:00
- 13 мая 2025
-
23:48
-
23:48
-
23:27
-
23:19
-
23:05
-
22:56
-
22:53
-
22:49
-
22:44
-
22:36
-
22:02
-
21:59