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Янник Синнер: чувствую себя легче после года с большим грузом на плечах

Янник Синнер: чувствую себя легче после года с большим грузом на плечах
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что ощущает себя легче после завершения дела о нарушении антидопинговых правил.

«Теннис должен оставаться игрой. Я чувствую себя легче после года с большим грузом на плечах. Теперь этого больше нет. Нет более прекрасного места для игры, чем Центральный корт на каждом турнире. Всегда приятно выходить на корт, и всё, что я могу сделать, это выложиться на 100%», — приводит слова Синнера Punto de Break.

На проходящем на этой неделе «Мастерсе» в Риме (Италия) Янник Синнер уже вышел в четвертьфинал. В четвёртом круге он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло (7:6, 6:3).

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