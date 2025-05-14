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«Он сказал мне: «Отличный уровень», но я могу лучше». Фис — о поражении от Зверева в Риме

«Он сказал мне: «Отличный уровень», но я могу лучше». Фис — о поражении от Зверева в Риме
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о поражении от второй ракетки мира немца Александра Зверева в четвёртом круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 21:00 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		1
7 7 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Я играю в хороший теннис, и, когда пожал ему руку, он сказал мне: «Отличный уровень». Но я могу быть лучше, чем сейчас», — приводит слова Фиса L’Equipe.

За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с итальянцем Лоренцо Музетти, который в 1/8 финала обыграл россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:4).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.

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