«Он сказал мне: «Отличный уровень», но я могу лучше». Фис — о поражении от Зверева в Риме

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о поражении от второй ракетки мира немца Александра Зверева в четвёртом круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

«Я играю в хороший теннис, и, когда пожал ему руку, он сказал мне: «Отличный уровень». Но я могу быть лучше, чем сейчас», — приводит слова Фиса L’Equipe.

За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с итальянцем Лоренцо Музетти, который в 1/8 финала обыграл россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:4).

Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.