«Он сказал мне: «Отличный уровень», но я могу лучше». Фис — о поражении от Зверева в Риме
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о поражении от второй ракетки мира немца Александра Зверева в четвёртом круге грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 21:00 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
0 : 2
|1
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|3
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|6
Александр Зверев
А. Зверев
«Я играю в хороший теннис, и, когда пожал ему руку, он сказал мне: «Отличный уровень». Но я могу быть лучше, чем сейчас», — приводит слова Фиса L’Equipe.
За выход в полуфинал соревнований Зверев поспорит с итальянцем Лоренцо Музетти, который в 1/8 финала обыграл россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:4).
Турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая. Александр Зверев — действующий чемпион соревнований.
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