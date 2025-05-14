Синнер — о победе над Серундоло: в этом сезоне он один из лучших игроков

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер оценил победу над аргентинцем Франсиско Серундоло в четвёртом круге «Мастерса» в Риме (Италия) — 7:6, 6:3.

«Я знал ещё до игры, что это будет очень тяжело. У нас обоих был долгий день. Сейчас мы знаем друг друга немного лучше, потому что несколько раз играли друг с другом. Мы тренировались с ним перед турниром, что дало нам некоторое представление о том, с чего начать.

Но условия сегодня были очень сложными, было трудно переиграть соперника. Процент подачи был очень важен сегодня. Я знаю, что он отличный игрок. Мы видели это и на прошлом турнире, в этом сезоне он один из лучших теннисистов. Так что я счастлив, для меня это хороший шаг вперёд. Всегда нужно быть сосредоточенным, потому что всё может измениться очень быстро», — приводит слова Синнера Punto de Break.