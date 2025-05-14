Кори Гауфф — Мирра Андреева: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира WTA-1000 в Риме
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Сегодня, 14 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) состоятся четвертьфинальные матчи, где встретятся седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и третий номер рейтинга из США Кори Гауфф. Матч начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Гауфф.
Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:00 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
Счёт личных встреч Мирры и Кори — 3-0 в пользу американки. Она обыграла россиянку в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023, втором круге US Open — 2023 и 1/4 финала в Мадриде-2025.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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