Лоренцо Музетти: у меня есть всё необходимое, чтобы выиграть «Мастерс» в Риме

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил свои шансы на победу на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Всё начинается с ментального аспекта. Я упорно трудился, чтобы достичь такого уровня стабильности. Тело, голова и техника теперь движутся в одном направлении, и это видно на корте. Я показываю, что у меня есть всё необходимое, чтобы выиграть этот турнир, поэтому не стремиться к этому было бы глупо», — приводит слова Музетти Punto de Break.

Напомним, в четвёртом круге домашнего «Мастерса» Музетти обыграл россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:4). В четвертьфинале итальянец сыграет с немцем Александром Зверевым.