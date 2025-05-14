Алькарас — о Дрейпере: хочу взять реванш за Индиан-Уэллс. Прекрасно помню тот матч

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о предстоящей встрече с пятой ракеткой мира британцем Джеком Дрейпером в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Риме (Италия). Игра запланирована на 14 мая.

«Я готов. С нетерпением жду игры против него. Сейчас он один из лучших игроков в мире, и результаты показывают, как хорошо он играет в последнее время. Хочу взять реванш за Индиан-Уэллс. Постараюсь быть более подготовленным, чем в прошлый раз. Это будет интересный матч. Он старается играть как можно агрессивнее, и это делает его очень, очень жёстким. Каждое очко — это битва. Физически он очень сильно улучшился, как и его подача.

Прекрасно помню тот матч в Индиан-Уэллсе. Помню, что начал очень плохо. Сильно нервничал вначале. Мне нужно было что-то менять. Во втором сете у него были физические проблемы. Не думаю, что кто-то из нас сделал что-то впечатляющее. В его случае в первом сете он не делал ничего выдающегося, а я допускал много ошибок. Во втором сете — то же самое. Я не сделал ничего выдающегося. Просто боролся и допускал много ошибок. Постараюсь начать гораздо лучше, чем в Индиан-Уэллсе, с большим ритмом, не допуская слишком много ошибок. Постараюсь войти в матч, а там посмотрим. Но думаю, что мы оба будем стараться играть агрессивно. Кто будет лучше, тот и победит», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас проиграл Джеку Дрейперу в полуфинале со счётом 1:6, 6:0, 4:6.