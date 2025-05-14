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Синнер признался, что не принял окончательного решения по участию в турнире перед «РГ»

Синнер признался, что не принял окончательного решения по участию в турнире перед «РГ»
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Риме (Италия) заявил, что не принял решение относительно участия в турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). Он пройдёт с 18 по 24 мая, за неделю до «Ролан Гаррос» — 2025.

«Посмотрим, как я буду чувствовать себя физически, поеду ли в Гамбург. Влияние турнира иное. Я уже знал перед матчем, что мне нужно будет повысить свой уровень, плюс я вышел гораздо более сосредоточенным, разминка была лучше. Я смог это передать, и толпа устроила мне бурные аплодисменты. Пытаюсь понять, на каком я уровне. Мне нужно выложиться немного больше, мы стремимся к этому день за днём. Всё это часть роста», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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