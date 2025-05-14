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«Она убийца в паре». Кори Гауфф — об игре с Александрой Эалой в Риме

«Она убийца в паре». Кори Гауфф — об игре с Александрой Эалой в Риме
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Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как пришла к решению играть с 19-летней филиппинкой Александрой Эалой в парном разряде на «тысячнике» в Риме (Италия). Спортсменки уже вышли в четвертьфинал.

«Она написала мне в соцсетях и спросила, могу ли я сыграть. Я подумала: «Конечно, почему бы и нет?» Честно говоря, мы не были знакомы до Мадрида. Я поздоровалась с ней в первый раз в Мадриде или, может быть, в Майами. Я подумала, что она будет милой, ну, я на это надеялась.

Она очень приятный человек. Когда в туре наконец-то появляются люди моего возраста, я рада общаться. Я очень рада играть с ней. Она, конечно, убийца в парном разряде», — приводит слова Гауфф Tennis365.

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