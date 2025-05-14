Питон Стирнс — первая, кто выиграл три матча подряд на решающем тай-брейке

42-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс стала первой теннисисткой в Открытой эре, выигравшей три матча подряд на уровне WTA на тай-брейке в третьем сете.

В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4). В четвёртом круге Стирнс оказалась сильнее Наоми Осаки из Японии (6:4, 3:6, 7:6 (7:4), в третьем одолела Мэдисон Киз (2:6, 6:2, 7:6 (7:3)).

За выход в финал «тысячника» в Риме Питон Стирнс поспорит с пятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.