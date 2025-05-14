Питон Стирнс — первая, кто выиграл три матча подряд на решающем тай-брейке
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42-я ракетка мира американская теннисистка Питон Стирнс стала первой теннисисткой в Открытой эре, выигравшей три матча подряд на уровне WTA на тай-брейке в третьем сете.
Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 23:20 МСК
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|4
|7 7
|
|6
|6 4
Элина Свитолина
Э. Свитолина
В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4). В четвёртом круге Стирнс оказалась сильнее Наоми Осаки из Японии (6:4, 3:6, 7:6 (7:4), в третьем одолела Мэдисон Киз (2:6, 6:2, 7:6 (7:3)).
За выход в финал «тысячника» в Риме Питон Стирнс поспорит с пятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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