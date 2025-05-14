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Стирнс — первая американка за 45 лет, кто достиг первых трёх полуфиналов на грунте

Стирнс — первая американка за 45 лет, кто достиг первых трёх полуфиналов на грунте
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42-я ракетка мира Питон Стирнс стала первой американской теннисисткой за последние 45 лет, которая достигла всех своих первых трёх полуфиналов на грунтовых кортах на уровне WTA. На турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Стирнс в четвертьфинале обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4).

Рим (ж). 1/4 финала
13 мая 2025, вторник. 23:20 МСК
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 7 7
2 		6 6 4
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Ранее Питон Стирнс выиграла грунтовый турнир WTA-250 в Рабате-2024, а также вышла в финал турнира WTA-250 в Боготе-2023.

За выход в финал в Риме Стирнс поспорит с пятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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