Стирнс — первая американка за 45 лет, кто достиг первых трёх полуфиналов на грунте

42-я ракетка мира Питон Стирнс стала первой американской теннисисткой за последние 45 лет, которая достигла всех своих первых трёх полуфиналов на грунтовых кортах на уровне WTA. На турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Стирнс в четвертьфинале обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4).

Ранее Питон Стирнс выиграла грунтовый турнир WTA-250 в Рабате-2024, а также вышла в финал турнира WTA-250 в Боготе-2023.

За выход в финал в Риме Стирнс поспорит с пятой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.