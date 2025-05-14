Хольгер Руне: с большим нетерпением жду «Ролан Гаррос». Это самое главное для меня
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10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне оценил свою игровую форму после поражения в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия) от француза Корентена Муте.
Рим (м). 3-й круг
11 мая 2025, воскресенье. 14:05 МСК
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|5
|7 7
|
|7
|6 4
Хольгер Руне
Х. Руне
«Я чувствовал, что не в лучшей форме, когда приехал в Рим. Ситуация такая, какая есть. Мне нужно продолжать совершенствоваться каждый день. Я с большим нетерпением жду «Ролан Гаррос». Это самое главное для меня.
Больше матчей — это всегда хорошо, но сейчас я думаю не столько о Гамбурге, сколько о восстановлении и работе над деталями, которые я оценил сам. С нетерпением жду следующего матча, но пока не могу сказать, будет ли это Гамбург или «Ролан Гаррос», — приводит слова Руне We love tennis.
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