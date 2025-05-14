Хольгер Руне: с большим нетерпением жду «Ролан Гаррос». Это самое главное для меня

10-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне оценил свою игровую форму после поражения в третьем круге «Мастерса» в Риме (Италия) от француза Корентена Муте.

«Я чувствовал, что не в лучшей форме, когда приехал в Рим. Ситуация такая, какая есть. Мне нужно продолжать совершенствоваться каждый день. Я с большим нетерпением жду «Ролан Гаррос». Это самое главное для меня.

Больше матчей — это всегда хорошо, но сейчас я думаю не столько о Гамбурге, сколько о восстановлении и работе над деталями, которые я оценил сам. С нетерпением жду следующего матча, но пока не могу сказать, будет ли это Гамбург или «Ролан Гаррос», — приводит слова Руне We love tennis.