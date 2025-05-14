Йосихито Нисиока: несколько лет назад итальянские болельщики кричали «вперёд, Суши»

74-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока высказался о поведении болельщиков на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). В социальных сетях японец отреагировал на инцидент в матче третьего круга между Якубом Меншиком и Фабианом Марожаном. Зрители на трибунах начали оскорблять чеха, и он прекратил игру, чтобы поговорить с ними.

«Я видел подобные ситуации в Риме. Несколько лет назад играл с Сонего, и итальянские болельщики кричали «вперёд, Суши», а в этом году кто-то позвал меня «давай, Китай» в перерыве между геймами. Знаю, что так делают лишь немногие, но в Риме такое случалось много раз», — написал Нисиока в социальных сетях.