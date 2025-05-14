Йосихито Нисиока: несколько лет назад итальянские болельщики кричали «вперёд, Суши»
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74-я ракетка мира японский теннисист Йосихито Нисиока высказался о поведении болельщиков на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия). В социальных сетях японец отреагировал на инцидент в матче третьего круга между Якубом Меншиком и Фабианом Марожаном. Зрители на трибунах начали оскорблять чеха, и он прекратил игру, чтобы поговорить с ними.
Рим (м). 3-й круг
12 мая 2025, понедельник. 14:30 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 2
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
«Я видел подобные ситуации в Риме. Несколько лет назад играл с Сонего, и итальянские болельщики кричали «вперёд, Суши», а в этом году кто-то позвал меня «давай, Китай» в перерыве между геймами. Знаю, что так делают лишь немногие, но в Риме такое случалось много раз», — написал Нисиока в социальных сетях.
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