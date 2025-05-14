Арина Соболенко поделилась фотографиями с выходного дня в Риме

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост в социальных сетях, показав, как провела свой выходной день по ходу турнира в Риме (Италия).

«Листайте, чтобы узнать, как правильно заканчивать вечер в Риме», — подписала публикацию Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

На «тысячнике» в Риме Арина Соболенко вышла в четвертьфинал. Сегодня, 14 мая, она поспорит с китаянкой Чжэн Циньвэнь за выход в 1/2 финала на итальянском турнире. Напомним, в начале месяца Соболенко победила на турнире аналогичной категории в Мадриде (Испания), в финале обыграв американку Кори Гауфф.