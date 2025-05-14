Андреева/Шнайдер — Дабровски/Рутлифф: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Риме

Сегодня, 14 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде состоится четвертьфинальный матч, где россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с парой Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф. Матч начнётся не ранее 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреевой/Шнайдер и Дабровски/Рутлифф.

Счёт личных встреч 1-0 в пользу российского дуэта. Они оказались сильнее во втором круге турнира в Дохе-2025 со счётом 6:2, 6:1.

Турнир в Риме проходит с 9 по 17 мая. Действующими чемпионками соревнований являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.