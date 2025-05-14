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Андреева/Шнайдер — Дабровски/Рутлифф: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Риме

Андреева/Шнайдер — Дабровски/Рутлифф: онлайн-трансляция 1/4 финала турнира в Риме
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Сегодня, 14 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде состоится четвертьфинальный матч, где россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с парой Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф. Матч начнётся не ранее 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андреевой/Шнайдер и Дабровски/Рутлифф.

Рим — парный разряд (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 15:30 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Счёт личных встреч 1-0 в пользу российского дуэта. Они оказались сильнее во втором круге турнира в Дохе-2025 со счётом 6:2, 6:1.

Турнир в Риме проходит с 9 по 17 мая. Действующими чемпионками соревнований являются итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

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