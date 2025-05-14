«Люблю танцевать, но плохо получается». Андреева ответила, в чьём клипе хотела бы сняться

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос, в клипе какого исполнителя хотела бы сняться.

«Я бы выбрала Тейлор Свифт. Мне нравится её музыка. Думаю, что она довольно энергичная, так что я бы просто веселилась на заднем плане. Я люблю танцевать, но у меня это плохо получается… Не знаю, испорчу ли я весь клип», — приводит слова Андреевой TennisUpToDate.

Тейлор Свифт — известная американская поп-певица, одна из самых успешных исполнительниц современности.

Сегодня, 14 мая, Мирра Андреева сыграет в четвертьфинале «тысячника» в Риме (Италия). Её соперница — американка Кори Гауфф.