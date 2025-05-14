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Музетти: чтобы победить такого соперника, как Медведев, требуется много терпения

Музетти: чтобы победить такого соперника, как Медведев, требуется много терпения
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Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил победу над россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч завершился со счётом 7:5, 6:4.

Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 16:00 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чтобы победить такого соперника, как Даниил, требуется много терпения на тактическом уровне. В этом матче оно у меня было. Должен сказать, что я попал в странную ситуацию, потому что у меня был матчбол, а затем мы покинули корт на три часа.

Я хорошо справлялся с ожиданием. Я много раз представлял, как может сложиться розыгрыш, и уже решил, что делать. Однако первая подача не прошла, и я выиграл очко через розыгрыш. Я рад этой победе», — приводит слова Музетти Tennis World Italia.

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