Музетти: чтобы победить такого соперника, как Медведев, требуется много терпения

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти оценил победу над россиянином Даниилом Медведевым в 1/8 финала «Мастерса» в Риме (Италия). Матч завершился со счётом 7:5, 6:4.

«Чтобы победить такого соперника, как Даниил, требуется много терпения на тактическом уровне. В этом матче оно у меня было. Должен сказать, что я попал в странную ситуацию, потому что у меня был матчбол, а затем мы покинули корт на три часа.

Я хорошо справлялся с ожиданием. Я много раз представлял, как может сложиться розыгрыш, и уже решил, что делать. Однако первая подача не прошла, и я выиграл очко через розыгрыш. Я рад этой победе», — приводит слова Музетти Tennis World Italia.