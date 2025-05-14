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Директор турнира в Риме отреагировал на неуважительное отношение зрителей к игрокам

Директор турнира в Риме отреагировал на неуважительное отношение зрителей к игрокам
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Бывший итальянский теннисист, а ныне директор грунтового турнира в Риме Паоло Лоренци высказался о болельщиках, которые настойчиво подбадривают теннисистов, на которых они поставили огромные суммы денег, а также оскорбляют соперников, пытаясь вызвать раздражение.

«Феномен «живых» бетторов на теннисных кортах, как и на других соревновательных площадках в других видах спорта, уже давно отслеживается нашей федерацией с самым пристальным вниманием. Учитывая, что, разумеется, деятельность по приёму ставок разрешена любому совершеннолетнему лицу на условиях, установленных законом, мы считаем просто неприемлемым, чтобы эта деятельность имела хоть какую-то точку соприкосновения с соревновательными ставками. Именно поэтому наша федерация будет продолжать осуществлять уже существующие меры контроля, оказывая полную поддержку полиции и ATP, чтобы исключить повторение эпизодов, подобных тем, о которых сообщалось. В то же время FITP будет следить за тем, чтобы лица, признанные ответственными за подрывную деятельность, никогда больше не смогли оказаться на территории объекта, где проводятся соревнования федерального уровня», — приводит слова Лоренци Tennis World Italia.

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