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Муратоглу — о Джоковиче: если у такого игрока нет мотивации, нет смысла выходить на корт

Муратоглу — о Джоковиче: если у такого игрока нет мотивации, нет смысла выходить на корт
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Известный тренер Патрик Муратоглу высказался об уровне игры 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в нынешнем грунтовом сезоне.

«Я был очень удивлён, наблюдая за игрой Новака в Монте-Карло и Мадриде. Не его уровнем, а отношением. Казалось, что он вообще не хотел победить.

Конечно, он может играть гораздо лучше, он Новак Джокович, но он не выглядел физически готовым или психологически заинтересованным. И для такого игрока, как он, если нет мотивации, нет смысла выходить на корт. Его решение играть в Женеве теперь имеет смысл. Он хочет снова почувствовать победный ритм, хотя бы немного, прежде чем приехать в Париж. Главный вопрос: будет ли этого достаточно?» — приводит слова Муратоглу Tennis365.

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