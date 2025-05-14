Кори Гауфф — Мирра Андреева: россиянка проиграла первый сет 1/4 финала «тысячника» в Риме

Сегодня, 14 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит четвертьфинальный матч, где встречаются седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и третий номер рейтинга из США Кори Гауфф. После первого сета счёт 6:4 в пользу американки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Гауфф.

Счёт личных встреч Мирры и Кори — 3-0 в пользу американки. Она обыграла россиянку в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023, во втором круге US Open — 2023 и в 1/4 финала в Мадриде-2025.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.