Кори Гауфф — Мирра Андреева: россиянка проиграла первый сет 1/4 финала «тысячника» в Риме
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Сегодня, 14 мая, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходит четвертьфинальный матч, где встречаются седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и третий номер рейтинга из США Кори Гауфф. После первого сета счёт 6:4 в пользу американки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андреевой и Гауфф.
Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Мирра Андреева
М. Андреева
Счёт личных встреч Мирры и Кори — 3-0 в пользу американки. Она обыграла россиянку в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2023, во втором круге US Open — 2023 и в 1/4 финала в Мадриде-2025.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
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