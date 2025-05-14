«Абсолютный позор». Бывшая теннисистка — о переносе матча Рууда в Риме

Бывшая девятая ракетка мира американка Коко Вандевей жёстко высказалась об организации турнира в Риме (Италия). Вчера, 13 мая, многие матчи были сдвинуты по расписанию из-за продолжительного дождя. Уже поздно вечером встреча между норвежцем Каспером Руудом и испанцем Хауме Мунаром была перенесена на 14 мая.

«Нужно было решить не только перенести матч на другой корт, но и удержать людей в рамках графика. Именно об этом мы говорили в самом начале, и тот факт, что они задержали игроков до такого позднего времени, — это абсолютный позор. Не только для уровня их игры, но и для восстановления перед следующим матчем», — приводит слова Вандевей Tennis World USA.