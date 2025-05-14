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Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал «тысячника» в Риме, уступив Гауфф

Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал «тысячника» в Риме, уступив Гауфф
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвертьфинале она уступила третьей ракетке мира американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В её рамках Андреева ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Гауфф два эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

За выход в финал Кори Гауфф поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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