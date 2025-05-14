Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер встретился в Ватикане с новым Папой Римским

Янник Синнер встретился в Ватикане с новым Папой Римским
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретился с новым Папой Римским, Львом XIV. Спортсмен посетил резиденцию понтифика в Ватикане со своими родителями.

Синнер подарил Льву XIV свою ракетку и теннисный мяч. Ранее Папа Римский рассказывал, что любит играть в теннис в свободное время. Он даже не исключил возможность проведения благотворительного теннисного матча, но попросил не звать Синнера, чья фамилия с английского языка переводится как «грешник».

В эти дни Янник Синнер играет на теннисном турнире в Риме (Италия). Он уже вышел в четвертьфинал, где сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с испанцем Хауме Мунаром.

Материалы по теме
«Только не зовите Синнера». Папа Римский отреагировал на идею провести теннисный матч
Янник Синнер отреагировал на шутку о себе от Папы Римского из-за фамилии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android