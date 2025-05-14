Янник Синнер встретился в Ватикане с новым Папой Римским

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретился с новым Папой Римским, Львом XIV. Спортсмен посетил резиденцию понтифика в Ватикане со своими родителями.

Синнер подарил Льву XIV свою ракетку и теннисный мяч. Ранее Папа Римский рассказывал, что любит играть в теннис в свободное время. Он даже не исключил возможность проведения благотворительного теннисного матча, но попросил не звать Синнера, чья фамилия с английского языка переводится как «грешник».

В эти дни Янник Синнер играет на теннисном турнире в Риме (Италия). Он уже вышел в четвертьфинал, где сыграет либо с норвежцем Каспером Руудом, либо с испанцем Хауме Мунаром.