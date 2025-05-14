Мирра Андреева в четвёртый раз проиграла Кори Гауфф. Россиянка за все матчи выиграла 1 сет
Поделиться
Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева четвёртый раз подряд проиграла чемпионке US Open — 2023, третьему номеру рейтинга американке Кори Гауфф. Сегодня, 14 мая, Андреева проиграла Гауфф в четвертьфинале на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) со счётом 4:6, 6:7 (5:7).
Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Мирра Андреева
М. Андреева
18-летняя россиянка никогда не побеждала Гауфф. За всю историю противостояния спортсменок Андреева выиграла лишь один сет — в первом очном матче на «Ролан Гаррос» — 2023.
Андреева и Гауфф встречались менее двух недель назад на аналогичной стадии «тысячника» в Мадриде (Испания). Кори победила со счётом 7:5, 6:1.
Комментарии
- 14 мая 2025
-
16:11
-
15:58
-
15:52
-
15:41
-
14:57
-
14:51
-
14:33
-
14:30
-
13:40
-
13:27
-
13:06
-
12:51
-
12:46
-
11:55
-
11:37
-
11:36
-
11:06
-
10:55
-
10:44
-
10:36
-
10:27
-
10:26
-
10:01
-
10:00
-
09:36
-
09:35
-
09:25
-
09:17
-
08:51
-
08:30
-
07:59
-
03:06
-
02:30
-
02:28
-
01:59