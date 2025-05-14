Мирра Андреева в четвёртый раз проиграла Кори Гауфф. Россиянка за все матчи выиграла 1 сет

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева четвёртый раз подряд проиграла чемпионке US Open — 2023, третьему номеру рейтинга американке Кори Гауфф. Сегодня, 14 мая, Андреева проиграла Гауфф в четвертьфинале на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

18-летняя россиянка никогда не побеждала Гауфф. За всю историю противостояния спортсменок Андреева выиграла лишь один сет — в первом очном матче на «Ролан Гаррос» — 2023.

Андреева и Гауфф встречались менее двух недель назад на аналогичной стадии «тысячника» в Мадриде (Испания). Кори победила со счётом 7:5, 6:1.