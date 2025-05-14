Гауфф — о предпочтениях в еде: не знаю, согласны ли вы. Если нет, можете освистать меня

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) рассказала, почему предпочитает качо э пепе, а не карбонару. Матч Гауфф и Андреевой завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Кори.

«Карбонара всё равно хороша. А вот качо э пепе — это здорово. Я бы выбрала качо э пепе. Не знаю, согласны ли вы, ребята. Если нет, можете освистать меня, это не страшно», — сказала Гауфф в интервью на корте.

За выход в финал Кори Гауфф поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай).