Гауфф — о предпочтениях в еде: не знаю, согласны ли вы. Если нет, можете освистать меня
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы над россиянкой Миррой Андреевой в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) рассказала, почему предпочитает качо э пепе, а не карбонару. Матч Гауфф и Андреевой завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Кори.
Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 5
Мирра Андреева
М. Андреева
«Карбонара всё равно хороша. А вот качо э пепе — это здорово. Я бы выбрала качо э пепе. Не знаю, согласны ли вы, ребята. Если нет, можете освистать меня, это не страшно», — сказала Гауфф в интервью на корте.
За выход в финал Кори Гауфф поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
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