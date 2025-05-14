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Только 4 теннисистки выходили в полуфиналы «тысячников» больше раз, чем Гауфф, до 22 лет

Только 4 теннисистки выходили в полуфиналы «тысячников» больше раз, чем Гауфф, до 22 лет
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Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф в 10-й раз в карьере вышла в полуфинал на турнире категории WTA-1000. Сегодня, в Риме, Италия, она переиграла россиянку Мирру Андрееву в четвертьфинале со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

С момента введения формата Tier 1 (позднее переименован в WTA-1000) только четыре теннисистки выходили в полуфинал больше раз, чем Гауфф, до достижения возраста 22 лет. Ими были швейцарка Мартина Хингис (33 полуфинала), Мария Шарапова (15), а также Винус Уильямс и Серена Уильямс (у обеих — по 11).

За выход в финал Кори Гауфф поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

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