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Гауфф — пятая теннисистка по возрасту, кому удалось выйти в третий полуфинал в Риме

Гауфф — пятая теннисистка по возрасту, кому удалось выйти в третий полуфинал в Риме
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Третья ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала пятой по возрасту спортсменкой в Открытой эре, которой удалось выйти в свой третий полуфинал на «тысячнике» в Риме (Италия). Старше были только Моника Селеш (18 лет 168 дней), Мартина Хингис (18 лет 231 день), Габриэла Сабатини (19 лет 3 дня) и Крис Эверт (20 лет 158 дней).

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме-2025 Гауфф обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:5, 7:6 (7:5). За выход в финал ампериканка поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

В 2024 году Кори в 1/2 финала уступила Иге Швёнтек из Польши со счётом 4:6, 3:6. В 2021 году Гауфф также проиграла Швёнтек на этом же этапе (6:7 (3:7), 3:6).

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