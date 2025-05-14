Гауфф — пятая теннисистка по возрасту, кому удалось выйти в третий полуфинал в Риме

Третья ракетка мира 21-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала пятой по возрасту спортсменкой в Открытой эре, которой удалось выйти в свой третий полуфинал на «тысячнике» в Риме (Италия). Старше были только Моника Селеш (18 лет 168 дней), Мартина Хингис (18 лет 231 день), Габриэла Сабатини (19 лет 3 дня) и Крис Эверт (20 лет 158 дней).

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Риме-2025 Гауфф обыграла россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:5, 7:6 (7:5). За выход в финал ампериканка поспорит с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

В 2024 году Кори в 1/2 финала уступила Иге Швёнтек из Польши со счётом 4:6, 3:6. В 2021 году Гауфф также проиграла Швёнтек на этом же этапе (6:7 (3:7), 3:6).