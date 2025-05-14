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«Здесь мы точно что-нибудь сломаем!» Янник Синнер пообщался о теннисе с Папой Римским

«Здесь мы точно что-нибудь сломаем!» Янник Синнер пообщался о теннисе с Папой Римским
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер пообщался о теннисе с новым Папой Римским, Львом XIV. Спортсмен подарил понтифику ракетку и мяч. Видео небольшого разговора Синнера и Льва XIV опубликовал аккаунт Vatican News в соцсети Х.

Лев XIV: Ты вчера выиграл?

Синнер: Да, справился.

Лев XIV: Это твоя ракетка?

Синнер: Она очень, очень похожа. Немного отличается цвет.

Лев XIV: Я бы мог играть на Уимблдоне? (смеётся)

Синнер: Вот мяч, если хотите поиграть.

Лев XIV: Здесь мы точно что-нибудь сломаем! Лучше не стоит.

Ранее Папа Римский рассказывал, что любит играть в теннис в свободное время. Он даже не исключил возможность проведения благотворительного теннисного матча

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