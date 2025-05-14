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Энди Роддик: если вы спортивный журналист в Польше и критикуете Швёнтек — вы просто идиот

Энди Роддик: если вы спортивный журналист в Польше и критикуете Швёнтек — вы просто идиот
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Экс первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о польских журналистах, которые критикуют вторую ракетку мира Игу Швёнтек.

«Она жалуется на польские СМИ. Простите, но, если вы спортивный журналист в Польше и критикуете Игу неделю за неделей, вы просто идиот. Она — лучшая спортсменка, которая когда-либо была у вас. Сравните это с тем, как итальянская пресса аплодирует Яннику стоя, когда он входит в комнату для прессы, что также нелепо на этой неделе в Риме. Если ты польский журналист и усложняешь жизнь Иги, то ты идиот. Это просто невероятно», — приводит слова Роддика We Love Tennis.

Напомним, в четвертьфинале предыдущего «тысячника» в Мадриде Кори Гауфф разгромила Швёнтек со счётом 6:1, 6:1. На проходящем в эти дни турнире WTA-1000 в Риме польская теннисистка потерпела поражение во втором круге от 35-й ракетки мира американки Даниэль Коллинз (1:6, 5:7).

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