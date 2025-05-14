Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Янником Синнером

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвёртом круге он одолел испанца Хауме Мунара со счётом 6:3, 6:4. Рууд победил в восьмом матче подряд. Напомним, он выиграл «Мастерс» в испанском Мадриде.

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Мунара три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Риме Каспер Рууд поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.