Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Янником Синнером

Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Янником Синнером
Комментарии

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвёртом круге он одолел испанца Хауме Мунара со счётом 6:3, 6:4. Рууд победил в восьмом матче подряд. Напомним, он выиграл «Мастерс» в испанском Мадриде.

Рим (м). 4-й круг
14 мая 2025, среда. 15:10 МСК
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Мунара три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Риме Каспер Рууд поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

Календарь турнира в Риме
Сетка турнира в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android