Каспер Рууд вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Риме, где сыграет с Янником Синнером
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия). В четвёртом круге он одолел испанца Хауме Мунара со счётом 6:3, 6:4. Рууд победил в восьмом матче подряд. Напомним, он выиграл «Мастерс» в испанском Мадриде.
Рим (м). 4-й круг
14 мая 2025, среда. 15:10 МСК
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
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Каспер Рууд
К. Рууд
Матч продолжался 1 час 39 минут. За это время Рууд выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Мунара три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
За выход в полуфинал «Мастерса» в Риме Каспер Рууд поспорит с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.
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