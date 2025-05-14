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Каспер Рууд высказался о предстоящем матче с Янником Синнером в Риме

Каспер Рууд высказался о предстоящем матче с Янником Синнером в Риме
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал предстоящий матч с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«На грунте я чувствую себя как дома. Но это не значит, что я не проигрываю матчи на этом покрытии. Уже проиграл несколько в этом году. Я на хорошей волне. Но завтра, вероятно, будет один из самых сложных матчей года. Янник уверенно обыграл меня в Турине. На этот раз мы снова играем в Италии, но это другое покрытие, другой турнир. Так что посмотрим. Он выглядит хорошо с первого матча. Я тоже чувствую себя довольно хорошо. Завтра будет отличный матч», — сказал Рууд в интервью на корте.

Сегодня, 14 мая, в четвёртом круге турнира в Риме Рууд одолел испанца Хауме Мунара со счётом 6:3, 6:4. Норвежец победил в восьмом матче подряд. Напомним, он выиграл «Мастерс» в испанском Мадриде.

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