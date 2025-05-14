Виктор Янчук отреагировал на поражение Мирры Андреевой в матче с Кори Гауфф

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Россиянка уступила третьей ракетке мира американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 6:7 (5:7).
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«Обидное поражение, и, хотя Мирра проиграла в двух сетах, игра была равной. Гауфф была чуть острее и немного удачливее. Мирра могла выиграть тай-брейк, она упустила много возможностей, и кто знает, чем закончился бы матч, если бы он дошёл до решающей партии. В любом случае это полезный опыт, и для игрока десятки мирового рейтинга четвертьфинал — это хороший результат», — сказал Янчук в интервью ТАСС.
Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.
- 14 мая 2025
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