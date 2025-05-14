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Виктор Янчук отреагировал на поражение Мирры Андреевой в матче с Кори Гауфф

Виктор Янчук отреагировал на поражение Мирры Андреевой в матче с Кори Гауфф
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Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук высказался о поражении седьмой ракетки мира Мирры Андреевой в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Россиянка уступила третьей ракетке мира американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 14:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 5
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Обидное поражение, и, хотя Мирра проиграла в двух сетах, игра была равной. Гауфф была чуть острее и немного удачливее. Мирра могла выиграть тай-брейк, она упустила много возможностей, и кто знает, чем закончился бы матч, если бы он дошёл до решающей партии. В любом случае это полезный опыт, и для игрока десятки мирового рейтинга четвертьфинал — это хороший результат», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

Турнир в Риме проходит с 6 по 17 мая. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Швёнтек из Польши.

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