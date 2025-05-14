Алькарас обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв в четвертьфинале турнира британца Джека Дрейпера, занимающего пятую строчку рейтинга АТР, со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За время матча Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Дрейпер сделал один эйс, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Алькарас сразится с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является Александр Зверев.