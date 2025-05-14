Алькарас обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме, обыграв в четвертьфинале турнира британца Джека Дрейпера, занимающего пятую строчку рейтинга АТР, со счётом 6:4, 6:4.
Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 16:15 МСК
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За время матча Алькарас сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. Дрейпер сделал один эйс, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале «Мастерса» в Риме Алькарас сразится с победителем встречи между немцем Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является Александр Зверев.
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