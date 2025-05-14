Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас высказался о победе над Джеком Дрейпером в четвертьфинале Рима

Карлос Алькарас высказался о победе над Джеком Дрейпером в четвертьфинале Рима
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме. В четвертьфинале турнира он обыграл британца Джека Дрейпера, занимающего пятую строчку рейтинга АТР, со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 16:15 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Думаю, что самое важное, что я сделал сегодня, это не думал о том, хорошо или плохо я играю, а просто старался делать то, что делает меня счастливым на корте. Старался играть агрессивно, наносить хорошие удары, укороченные, идти к сетке. Это то, что мне нравится делать на корте. Думаю, именно это сыграло сегодня решающую роль. Я играл в таком высоком ритме в течение всего поединка. Не позволял ему доминировать или долго оставаться в розыгрышах. Я думаю, что это было действительно хорошим оружием сегодня для меня. Горжусь тем, как я провёл матч», — сказал Алькарас после встречи.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Алькарас сразится с победителем поединка между немцем Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти.

Материалы по теме
Дождь прервал игру на матчболе — Медведев уступил в Риме. А Шнайдер проиграла итальянке
Дождь прервал игру на матчболе — Медведев уступил в Риме. А Шнайдер проиграла итальянке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android