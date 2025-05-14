Карлос Алькарас высказался о победе над Джеком Дрейпером в четвертьфинале Рима

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Риме. В четвертьфинале турнира он обыграл британца Джека Дрейпера, занимающего пятую строчку рейтинга АТР, со счётом 6:4, 6:4.

«Думаю, что самое важное, что я сделал сегодня, это не думал о том, хорошо или плохо я играю, а просто старался делать то, что делает меня счастливым на корте. Старался играть агрессивно, наносить хорошие удары, укороченные, идти к сетке. Это то, что мне нравится делать на корте. Думаю, именно это сыграло сегодня решающую роль. Я играл в таком высоком ритме в течение всего поединка. Не позволял ему доминировать или долго оставаться в розыгрышах. Я думаю, что это было действительно хорошим оружием сегодня для меня. Горжусь тем, как я провёл матч», — сказал Алькарас после встречи.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Алькарас сразится с победителем поединка между немцем Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти.