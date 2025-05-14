Заслуженный тренер России Александр Каливод высказался об уровне российских теннисистов в текущем сезоне.

«Пока не видно никого, кто мог бы играть на уровне наших лидеров. Роман Сафиуллин сейчас показывает неуверенную игру, У Павла Котова есть определённые проблемы с весом, которые мешают ему показывать высокие результаты. Среди юниоров есть неплохие ребята, но говорить о них рано. К сожалению, сейчас трудно наблюдать за тем, как многие ребята тренируются, как у них обустроен быт», — сказал Каливод в интервью ТАСС.

Отметим, в этом сезоне впервые с 10 июня 2019 года в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) не оказалось ни одного российского теннисиста.