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Алькарас: никогда не сомневался, что Дрейпер будет на самой вершине игры

Алькарас: никогда не сомневался, что Дрейпер будет на самой вершине игры
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высоко оценил уровень игры Джека Дрейпера. В четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Риме Карлос в двух сетах обыграл британца, занимающего пятую строчку рейтинга АТР. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 16:15 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я никогда не сомневался, что он будет на самой вершине игры», — сказал Алькарас в интервью после матча.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Алькарас сразится с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является Александр Зверев.

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