Алькарас: никогда не сомневался, что Дрейпер будет на самой вершине игры

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высоко оценил уровень игры Джека Дрейпера. В четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Риме Карлос в двух сетах обыграл британца, занимающего пятую строчку рейтинга АТР. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4.

«Я никогда не сомневался, что он будет на самой вершине игры», — сказал Алькарас в интервью после матча.

В полуфинале «Мастерса» в Риме Алькарас сразится с победителем встречи между немецким теннисистом Александром Зверевым и итальянцем Лоренцо Музетти. Турнир в Риме проходит с 7 по 19 мая. Действующим победителем соревнований является Александр Зверев.