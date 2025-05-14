Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в полуфинал парного турнира в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в парном разряде. В матче 1/4 финала они обыграли дуэт Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 1:0 (11:9).

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету их соперниц два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, ранее Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал одиночного грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме. В четвертьфинале она уступила третьей ракетке мира американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 6:7 (5:7).