Хачанов — о матче с Алькарасом: если Карлос — «Реал», то я был как «Манчестер Сити»
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов сравнил свою игру в матче с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом с игрой футбольного клуба «Манчестер Сити». В рамках 1/8 финала «Мастерса» в Риме Хачанов уступил Карлосу со счётом 3:6, 6:3, 5:7.
Рим (м). 4-й круг
13 мая 2025, вторник. 12:10 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|5
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|3
|7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
— Во время стрима один из болельщиков задал вопрос: «Если Алькарас в этом матче как «Реал» (Карлос болеет за «Мадрид». – Прим. «Чемпионата»), то какой клуб сегодня Хачанов?» Переадресую вопрос тебе.
— Интересно. Я сам болельщик «Реала», кстати, хоть и не сумасшедший фанат. Но если Карлос — «Реал», то я был как «Манчестер Сити», — приводит слова Хачанова «Едим Теннис».
«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.
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