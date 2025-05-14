Хачанов — о матче с Алькарасом: если Карлос — «Реал», то я был как «Манчестер Сити»

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов сравнил свою игру в матче с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом с игрой футбольного клуба «Манчестер Сити». В рамках 1/8 финала «Мастерса» в Риме Хачанов уступил Карлосу со счётом 3:6, 6:3, 5:7.

— Во время стрима один из болельщиков задал вопрос: «Если Алькарас в этом матче как «Реал» (Карлос болеет за «Мадрид». – Прим. «Чемпионата»), то какой клуб сегодня Хачанов?» Переадресую вопрос тебе.

— Интересно. Я сам болельщик «Реала», кстати, хоть и не сумасшедший фанат. Но если Карлос — «Реал», то я был как «Манчестер Сити», — приводит слова Хачанова «Едим Теннис».

«Мастерс» в Риме проходит с 7 по 18 мая. Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.