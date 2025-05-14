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Карен Хачанов ответил, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ

Карен Хачанов ответил, за кого болеет в чемпионской гонке РПЛ
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о своём общении с футболистами ФК «Краснодар» Фёдором Смоловым и Эдуардом Сперцяном.

— Сейчас один из лучших сезонов в карьере ФК «Краснодар». Знаю, ты общаешься со Смоловым и Сперцяном — болеешь за них в чемпионской гонке?
— Да, конечно. Осталось всего две игры. С Федей часто списываемся и с Эдиком тоже общаемся и поддерживаем друг друга, — приводит слова Хачанова «Едим Теннис».

В двух последних турах Российской Премьер-Лиги этого сезона «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» и московским «Динамо». «Зенит», занимающий второе место, ждёт встречи с «Ростовом» и грозненским «Ахматом».

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