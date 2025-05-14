Кори Гауфф — о сопернице по полуфиналу: у меня нет предпочтений

Третья ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась мнением о том, с какой теннисисткой она предпочла бы сыграть в полуфинале турнира WTA-1000 в Риме – белоруской Ариной Соболенко или китаянкой Чжэнь Циньвэнь.

«Честно говоря, у меня нет предпочтений. Обе — очень сложные соперницы. Матч будет тяжёлым вне зависимости от того, с кем я сыграю. Конечно, мне бы хотелось сразиться с Ариной, потому что я уже встречалась с ней в Мадриде и хотела бы взять реванш. Но и Циньвэнь — очень серьёзная оппонентка. Так что предпочтений нет, в любом случае предстоит тяжёлая битва», – сказала Гауфф после четвертьфинального поединка турнира в Риме.

Напомним, в четвертьфинале «тысячника» в Риме Гауфф была сильнее россиянки Мирры Андреевой, победив её со счётом 6:4, 7:6.