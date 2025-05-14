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Джек Дрейпер высказался о причинах поражения в 1/4 финала турнира в Риме

Джек Дрейпер высказался о причинах поражения в 1/4 финала турнира в Риме
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Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер высказался о том, насколько важную роль в его поражении в матче четвертьфинала «Мастерса» в Риме сыграла усталость, накопившаяся за время грунтового сезона.

Рим (м). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 16:15 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Я много играл за последние четыре недели. Не хочу это признавать, но, наверное, усталость сказалась — не только сегодня, а на протяжении всей недели. Мне было тяжело удерживать высокий уровень по ходу поединков. А сегодня против такого соперника, как Алькарас, я не мог себе позволить такие спады. Он сразу этим пользуется. Я не думаю, что именно из-за усталости я проиграл — Карлос был просто сильнее. Но, безусловно, усталость тоже сыграла свою роль», – сказал Дрейпер в интервью после четвертьфинального матча.

Напомним, Дрейпер играл в финале «Мастерса» в Мадриде, который проходил с 23 апреля по 4 мая. В решающем матче он уступил норвежцу Касперу Рууду со счётом 5:7, 6:3, 4:6.

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