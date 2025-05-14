Джек Дрейпер высказался о причинах поражения в 1/4 финала турнира в Риме

Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер высказался о том, насколько важную роль в его поражении в матче четвертьфинала «Мастерса» в Риме сыграла усталость, накопившаяся за время грунтового сезона.

«Я много играл за последние четыре недели. Не хочу это признавать, но, наверное, усталость сказалась — не только сегодня, а на протяжении всей недели. Мне было тяжело удерживать высокий уровень по ходу поединков. А сегодня против такого соперника, как Алькарас, я не мог себе позволить такие спады. Он сразу этим пользуется. Я не думаю, что именно из-за усталости я проиграл — Карлос был просто сильнее. Но, безусловно, усталость тоже сыграла свою роль», – сказал Дрейпер в интервью после четвертьфинального матча.

Напомним, Дрейпер играл в финале «Мастерса» в Мадриде, который проходил с 23 апреля по 4 мая. В решающем матче он уступил норвежцу Касперу Рууду со счётом 5:7, 6:3, 4:6.