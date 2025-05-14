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Петрова — о результатах Рублёва: он не может преодолеть внутренний барьер

Петрова — о результатах Рублёва: он не может преодолеть внутренний барьер
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Бронзовый призёр Олимпиады, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказалась о результатах 17-й ракетки мира Андрея Рублёва в текущем сезоне.

«Обидно за Рублёва. Думали, что он вот-вот заиграет, покажет результаты. Но он не может преодолеть внутренний барьер. Ему нужна большая победа, чтобы поймать уверенность. В теннисе нужно сыграть один хороший турнир, чтобы почувствовать внутреннюю уверенность. А поражения дальше и дальше затягивают теннисиста вниз.

Хочется, чтобы наконец всё у него сложилось и по сетке, и по игре, чтобы он отпустил голову и заиграл. Они с Маратом Сафиным проделали неплохой подготовительный период, и скоро должно всё сойтись. Хочется увидеть его радостным и чтобы теннис Рублева радовал нас всех», — сказала Петрова в интервью ТАСС.

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