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Джек Дрейпер — о поражениях: они мотивируют меня улучшать свою игру

Джек Дрейпер — о поражениях: они мотивируют меня улучшать свою игру
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Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал, как он психологически справляется с поражениями в матчах.

«Со временем поражения становятся болезненнее, потому что я знаю, что могу играть хорошо. Я учусь справляться с ними, но в позитивном ключе. Они мотивируют меня улучшать свою игру и быть конкурентоспособнее против таких соперников. Сегодня в целом я был немного негативен. Обычно я не такой — даже когда зол, всё равно стараюсь выложиться на максимум. Это одна из сфер, над которой я работаю, чтобы стать лучше. Я в туре на постоянной основе около полутора или почти двух лет. Мне нужно время, чтобы адаптироваться. У меня 100 побед, а у топ-игроков — 300. Чем дольше я нахожусь в туре, тем больше получаю опыта против них на больших аренах, и это помогает мне становиться сильнее ментально», – сказал Дрейпер в интервью после четвертьфинального поединка турнира в Риме.

Джек Дрейпер уступил в 1/4 финала «Мастерса» в Риме испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 4:6, 4:6.

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