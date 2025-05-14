Чжэн Циньвэнь обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Риме
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Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Рим (ж). 1/4 финала
14 мая 2025, среда. 20:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Китаянка выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Соболенко ни разу не подала навылет, не допустила ошибок на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.
Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.
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