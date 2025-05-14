Чжэн Циньвэнь обыграла Арину Соболенко в четвертьфинале турнира в Риме

Восьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь одержала победу над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Риме. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 37 минут. Китаянка выполнила четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти. Соболенко ни разу не подала навылет, не допустила ошибок на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Призовой фонд женских соревнований в Риме составил € 6 009 593. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек.